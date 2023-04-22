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  • Экс-массажист «МЮ» рассказал, как доставал для Роналду контакты девушек из X-Factor

Экс-массажист «МЮ» рассказал, как доставал для Роналду контакты девушек из X-Factor

22 апреля 2023, 21:18
4

Род Торнли, бывший массажист «Манчестер Юнайтед», рассказал, что помогал экс-игроку команды Криштиану Роналду. По просьбе португальца Торнли находил номера телефонов девушек, которые участвовали в британском шоу талантов X-Factor.

«Роналду был у меня на массаже, а по ТВ показывали X-Factor. Он спросил у меня про сестру Кайли Миноуг Данни. Попросил ее номер. Я благодаря своим связям за четыре-пять дней нашел его. Они сходили на пару свиданий.

Затем Криштиану увидел в X-Factor Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls. Тоже попросил номер. Я спросил, что получу взамен. Он сказал, что после перехода в «Реал» продаст за полцены свой Porsche с откидным верхом», – рассказал Торнли.

  • Роналду был в «МЮ» в 2003-2009 годах и 2021-2022.
  • С командой он трижды брал АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов.
  • Сейчас 38-летний Роналду в саудовском «Аль-Насре».

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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lipatov32
1682189013
Информация нужная! Интересная! Спасибо! Бомбардир? А Мессии кто кого доставал? Сайт в помойку превращается! Обидно!!!!
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Боров мясной
1682192174
порше продал за полцены?
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rammax fcsm
1682192898
а зачем этому пе.де.расту телефоны этих тёлок? чтоб на их братьев потом выйти?
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