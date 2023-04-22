Экс-массажист «МЮ» рассказал, как доставал для Роналду контакты девушек из X-Factor

Род Торнли, бывший массажист «Манчестер Юнайтед», рассказал, что помогал экс-игроку команды Криштиану Роналду. По просьбе португальца Торнли находил номера телефонов девушек, которые участвовали в британском шоу талантов X-Factor.

«Роналду был у меня на массаже, а по ТВ показывали X-Factor. Он спросил у меня про сестру Кайли Миноуг Данни. Попросил ее номер. Я благодаря своим связям за четыре-пять дней нашел его. Они сходили на пару свиданий.

Затем Криштиану увидел в X-Factor Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls. Тоже попросил номер. Я спросил, что получу взамен. Он сказал, что после перехода в «Реал» продаст за полцены свой Porsche с откидным верхом», – рассказал Торнли.