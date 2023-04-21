«Угрожал закопать»: хоккеист ВХЛ избил мужчину, который поздоровался с его подругой («360»)

Защитник клуба Высшей хоккейной лиги (вторая по силе лига России) «Металлург» (Новокузнецк) Данил Мокрушев напал на мужчину-дизайнера в Челябинске.

По словам потерпевшего Дмитрия Подорожко, Мокрушева возмутило, что он поздоровался с подругой хоккеиста – она живет с потерпевшим в соседнем подъезде.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение.

Во время избиения Мокрушев угрожал закопать меня, если я еще раз помашу его подруге или хотя бы посмотрю в ее сторону.

У меня диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза, головы – затылочной части, шеи. Плюс у меня сколоты нижние зубы», – рассказал Подорожко.