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  • «Угрожал закопать»: хоккеист ВХЛ избил мужчину, который поздоровался с его подругой («360»)

«Угрожал закопать»: хоккеист ВХЛ избил мужчину, который поздоровался с его подругой («360»)

21 апреля 2023, 23:31
3

Защитник клуба Высшей хоккейной лиги (вторая по силе лига России) «Металлург» (Новокузнецк) Данил Мокрушев напал на мужчину-дизайнера в Челябинске.

По словам потерпевшего Дмитрия Подорожко, Мокрушева возмутило, что он поздоровался с подругой хоккеиста – она живет с потерпевшим в соседнем подъезде.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение.

Во время избиения Мокрушев угрожал закопать меня, если я еще раз помашу его подруге или хотя бы посмотрю в ее сторону.

У меня диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза, головы – затылочной части, шеи. Плюс у меня сколоты нижние зубы», – рассказал Подорожко.

  • Хоккеисту 24 года.
  • В минувшем сезоне ВХЛ у Мокрушева 46 матчей, 5 голов, 4 ассиста.
  • Ранее он играл в Челябинске за другой клуб ВХЛ «Челмет».

Источник: телеканал «360»
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Комментарии (3)
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Сам_себе_сказал
1682132653
На годик посадить как Кокорина, пусть подумает..
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Artemka444
1682141731
Думает что всё можно так то!!!
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russkiisergei
1682142188
берешь топор, и решаешь проблему с этим выродком!!!
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