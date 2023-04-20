Сафонов отреагировал на слухи об уходе из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о своем будущем в клубе.
Сообщалось, что его хотят отдать в аренду участнику еврокубков, чтобы голкипер сборной России привлек внимание клубов из ведущих лиг и впоследствии был продан за крупную сумму.
– Насколько эта информация верна?
– Я не в курсе на самом деле.
– Такой вариант был бы возможен?
– Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят.
Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.
– За время игры за клуб хотя бы раз официальное предложение по вам приходило?
– Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет.
- В этом сезоне 24-летний Сафонов пропустил 41 гол в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.