Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов отреагировал на слухи об уходе из «Краснодара»

20 апреля 2023, 08:30
2

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о своем будущем в клубе.

Сообщалось, что его хотят отдать в аренду участнику еврокубков, чтобы голкипер сборной России привлек внимание клубов из ведущих лиг и впоследствии был продан за крупную сумму.

– Насколько эта информация верна?

– Я не в курсе на самом деле.

– Такой вариант был бы возможен?

– Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят.

Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.

– За время игры за клуб хотя бы раз официальное предложение по вам приходило?

– Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет.

  • В этом сезоне 24-летний Сафонов пропустил 41 гол в 29 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.

Еще по теме:
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков 2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова 4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1681970646
Сдержанно отвечает, значит что-то там назревает.
Ответить
Garrincha58
1681971954
если за границу то там сыграет пару матчей и присядет на скамейку ровно и карьера может закончится так как не любят наших за бугром тем более вратарская доля очень сложна пропустил какой нибудь нелепый гол и всё а с вратарями это сплошь и рядом у Сафонова такие казусы случаются и в Краснодаре ему всё с рук сходит а там не сойдёт так что никуда не стоит дёргаться в РПЛ куда идти? только в Москву или Питер но сколько за него просят навряд ли кто тут даст
Ответить
Главные новости
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
2
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Все новости
Все новости
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
17
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+