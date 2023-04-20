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    Сафонов отреагировал на слухи об уходе из «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о своем будущем в клубе.

    Сообщалось, что его хотят отдать в аренду участнику еврокубков, чтобы голкипер сборной России привлек внимание клубов из ведущих лиг и впоследствии был продан за крупную сумму.

    – Насколько эта информация верна?

    – Я не в курсе на самом деле.

    – Такой вариант был бы возможен?

    – Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят.

    Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.

    – За время игры за клуб хотя бы раз официальное предложение по вам приходило?

    – Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет.

    • В этом сезоне 24-летний Сафонов пропустил 41 гол в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17453

      Garrincha58 1 час назад

      Если за границу то там сыграет пару матчей и присядет на скамейку ровно и карьера может закончится так как не любят наших за бугром тем более вратарская доля очень сложна пропустил какой нибудь нелепый гол и всё, а с вратарями это сплошь и рядом у Сафонова такие казусы случаются и в Краснодаре ему всё с рук сходит, а там не сойдёт так что никуда не стоит дёргаться. В РПЛ куда идти? только в Москву или Питер, но сколько за него просят навряд ли кто тут даст

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      Рейтинг: +24634

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сдержанно отвечает, значит что-то там назревает.

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