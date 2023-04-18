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    «Челси» – «Реал»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Челси» и «Реал» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    «Челси»: Кепа, Силва, Кукурелья, Фофана, Фернандес, Чалоба, Канте, Ковачич, Галлахер, Джеймс, Хаверц.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго.

    Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды. Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

    Где смотреть матч Челси – Реал

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    Источник: «Бомбардир»

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