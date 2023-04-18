«Челси» и «Реал» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Начало матча – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Челси»: Кепа, Силва, Кукурелья, Фофана, Фернандес, Чалоба, Канте, Ковачич, Галлахер, Джеймс, Хаверц.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго.

Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды. Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

Где смотреть матч Челси – Реал