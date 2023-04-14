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Тухель впервые прокомментировал драку между Мане и Сане

14 апреля 2023, 17:14
1

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о конфликте в раздевалке команды после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в ЛЧ.

«Мы все уладили. Последствия произошедшего – отстранение на одну игру и штраф. Я сам ничего не видел, потому что был в тренерской. Конечно, я сразу поговорил с участниками инцидента, игроками и персоналом.

В связи с тем, что это вопиющий случай, который нас обеспокоил, было важно все прояснить до следующей тренировки. Мы сделали это вчера. Мы все прояснили, так что можем дальше работать друг с другом в позитивном ключе.

То, как с этим справились участники инцидента и другие игроки, возымело очищающий эффект. Вчера у нас была доброжелательная атмосфера. Она есть и сейчас.

Что касается Мане, то я первый, кто будет его защищать. Я давно знаю его и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаком с его окружением. Он никогда не был виновен в чем-то. Случившееся выбивается из кодекса поведения, он это осознал и извинился.

Вот почему я рядом с Мане. Важно, что он сразу вернулся к тренировкам. Это было важно и для других игроков.

В «Баварии» открытая, дружелюбная и теплая атмосфера. Это клуб, которому свойственны высокий уровень профессионализма, спокойствие и хорошее взаимодействие. Все очень интенсивно, потому что мы прививаем команде новый стиль, практически не имея тренировок.

Было бы здорово, если бы происходящее в раздевалке оставалось там. Тогда бы нам не пришлось это обсуждать сейчас.

Все допускают ошибки. Садио ошибся. Но он, как и Лерой, образцово повел себя после этого. Я бы хотел, чтобы все это осталось в раздевалке», – заявил Тухель.

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Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Мане Садио Сане Лерой Тухель Томас
Комментарии (1)
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Таврида
1681483729
Что-то при Тухеле Бавария пошла в раздрай.
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