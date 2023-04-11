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    Баскетболист НБА сломал руку, ударив со злости в стену

    Тяжелый форвард клуба НБА Джейден Макдэниэлс получил травму при необычных обстоятельствах. Он сломал руку, ударив в стену в перерыве матча регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (113:108).

    Теперь игрок пропустит матчи специального плей-ин за выход в плей-офф против «Лос-Анджелес Лейкерс».

    • 22-летний уроженец Вашингтона всю карьеру проводит в «Миннесоте».
    • В завершившемся регулярном чемпионате Макдэниэлс провел 79 игр, набирая за матч в среднем 12,1 очка.
    • 1-й матч плей-ин между «Миннесотой» и «Лейкерс» состоится завтра, 12 апреля.

    В НБА случилась самая сенсационная победа за последние 30 лет

    Источник: «Бомбардир»

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