В окружении Костомарова рассказали, когда фигуриста выпишут из больницы

Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из реанимации. Два источника в окружении фигуриста рассказали о его состоянии.

Один из них сообщил, что состояние Костомарова улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он должен покинуть больницу.

Другой отметил, что Роман чувствует себя лучше, и что он постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.