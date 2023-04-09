В окружении Костомарова рассказали, когда фигуриста выпишут из больницы

Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из реанимации. Два источника в окружении фигуриста рассказали о его состоянии.
Один из них сообщил, что состояние Костомарова улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он должен покинуть больницу.
Другой отметил, что Роман чувствует себя лучше, и что он постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.
- 46-летний Костомаров был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «РБК Спорт»