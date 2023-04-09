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    В окружении Костомарова рассказали, когда фигуриста выпишут из больницы

    Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из реанимации. Два источника в окружении фигуриста рассказали о его состоянии.

    Один из них сообщил, что состояние Костомарова улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он должен покинуть больницу.

    Другой отметил, что Роман чувствует себя лучше, и что он постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

    • 46-летний Костомаров был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «РБК Спорт»

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