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    Стали известны результаты вскрытия тела отца хоккеиста Мичкова

    В Сочи провели судмедэкспертизу по поводу гибели отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова Андрея. Его нашли утонувшим в пруду.

    «По версии вскрытия, человек захлебнулся: смерть наступила в результате попадания воды в легкие жертвы. Насильственных причин гибели не обнаружено», – написал источник.

    51-летний Мичков работал в системе «Сочи» и был хоккейным скаутом.

    • 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
    • Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
    • Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.

    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    05.04.2023 19:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2557

      serglider 5 апреля, 20:51

      Типа пошел в апреле купаться и утонул? Насколько это правдоподобно в Сочи весной?

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