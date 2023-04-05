Стали известны результаты вскрытия тела отца хоккеиста Мичкова

В Сочи провели судмедэкспертизу по поводу гибели отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова Андрея. Его нашли утонувшим в пруду.
«По версии вскрытия, человек захлебнулся: смерть наступила в результате попадания воды в легкие жертвы. Насильственных причин гибели не обнаружено», – написал источник.
51-летний Мичков работал в системе «Сочи» и был хоккейным скаутом.
- 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
- Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
- Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»