Стали известны результаты вскрытия тела отца хоккеиста Мичкова

В Сочи провели судмедэкспертизу по поводу гибели отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова Андрея. Его нашли утонувшим в пруду.

«По версии вскрытия, человек захлебнулся: смерть наступила в результате попадания воды в легкие жертвы. Насильственных причин гибели не обнаружено», – написал источник.

51-летний Мичков работал в системе «Сочи» и был хоккейным скаутом.