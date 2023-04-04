КХЛ. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

СКА победил во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Решающую шайбу забросил Михаил Воробьев.

У ЦСКА отличился Андрей Светлаков.

Счет в серии стал 1:1, она идет до четырех побед. Следующие два матча состоятся в Москве.

КХЛ. Западная конференция. Финал

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Голы: 0:1 – Светлаков, 17; 1:1 – Зыков, 35 (бол); 2:1 – Воробьев, 49.

Счет в серии: 1:1.

Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей