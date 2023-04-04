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    КХЛ. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

    СКА победил во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Решающую шайбу забросил Михаил Воробьев.

    У ЦСКА отличился Андрей Светлаков.

    Счет в серии стал 1:1, она идет до четырех побед. Следующие два матча состоятся в Москве.

    КХЛ. Западная конференция. Финал

    СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

    Голы: 0:1 – Светлаков, 17; 1:1 – Зыков, 35 (бол); 2:1 – Воробьев, 49.

    Счет в серии: 1:1.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2023 21:54
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