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    Теннисист Медведев вышел на 1-е место в рейтинге сезона: он сыграл в 5 финалах подряд

    Россиянин Даниил Медведев выиграл престижный турнир в Майами. В финале 27-летний уроженец Москвы победил в двух сетах итальянца Янника Синнера.

    Победа позволила Медведеву выйти на первое место в рейтинге сезона (так называемая чемпионская гонка). В ней он опередил серба Новака Джоковича.

    В общем же мировом рейтинге (учитывает не только этот сезон, но и предыдущие) Медведев занимает четвертую строчку.

    Последние недели прошли для Медведева удачно. Он сыграл в пяти финалах подряд!

    • 19 февраля – Роттердам (Нидерланды): победил того же Синнера;
    • 25 февраля – Доха (Катар): победил британца Энди Маррея;
    • 4 марта – Дубай (ОАЭ): победил россиянина Андрея Рублева;
    • 19 марта – Индиан-Уэлс (США): проиграл испанцу Карлосу Алькарасу;
    • 2 апреля – Майами (США): победил Синнера.

    Выигранный накануне титул в Майами – крупнейший титул для Медведева за последние полтора года.

    Церемония награждения

    Всего у Медведева теперь 19 титулов. Интересно, что все они завоеваны в разных городах, то есть ни один турнир теннисист не выиграл более одного раза.

    Впереди в теннисе грунтовая часть сезона. Это нелюбимое покрытие Медведева. На этом покрытии он не взял ни одного титула.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press.

    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2023 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 3 апреля, 16:15

      Россиянин? Ага, проститутка без флага и гимна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8972

      vladik12 > Fialet 3 апреля, 16:45

      Бред сумасшедшего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n 3 апреля, 13:33

      5 финалов - 4 победы. Достойно!

      1
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