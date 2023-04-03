Теннисист Медведев вышел на 1-е место в рейтинге сезона: он сыграл в 5 финалах подряд

Россиянин Даниил Медведев выиграл престижный турнир в Майами. В финале 27-летний уроженец Москвы победил в двух сетах итальянца Янника Синнера.

Победа позволила Медведеву выйти на первое место в рейтинге сезона (так называемая чемпионская гонка). В ней он опередил серба Новака Джоковича.

В общем же мировом рейтинге (учитывает не только этот сезон, но и предыдущие) Медведев занимает четвертую строчку.

Последние недели прошли для Медведева удачно. Он сыграл в пяти финалах подряд!

19 февраля – Роттердам (Нидерланды): победил того же Синнера;

25 февраля – Доха (Катар): победил британца Энди Маррея;

4 марта – Дубай (ОАЭ): победил россиянина Андрея Рублева;

19 марта – Индиан-Уэлс (США): проиграл испанцу Карлосу Алькарасу;

2 апреля – Майами (США): победил Синнера.

Выигранный накануне титул в Майами – крупнейший титул для Медведева за последние полтора года.

Церемония награждения

Всего у Медведева теперь 19 титулов. Интересно, что все они завоеваны в разных городах, то есть ни один турнир теннисист не выиграл более одного раза.

Впереди в теннисе грунтовая часть сезона. Это нелюбимое покрытие Медведева. На этом покрытии он не взял ни одного титула.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press.