«Барселона» переедет на другой стадион в следующем сезоне

«Барселона» проинформировала Королевскую испанскую футбольную федерацию о летней смене стадиона.

Команда временно переедет с «Камп Ноу» на Олимпийский стадион.

Ожидается, что на арене вместимостью почти 56 тысяч зрителей каталонцы будут играть до ноября 2024 года.

«Камп Ноу» после завершения этого сезона будет закрыт на реконструкцию.