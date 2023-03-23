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  • Ротенберг: «Нужно работать так, чтобы игроки «Барселоны» смотрели фильмы о хоккейном СКА»

Ротенберг: «Нужно работать так, чтобы игроки «Барселоны» смотрели фильмы о хоккейном СКА»

23 марта 2023, 18:11

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своем отношении к «Барселоне».

– Можно ли сказать, что в серии СКА – «Торпедо» словно встретились две «Барселоны» – команда Кройффа с тотальным футболом и команда Гвардиолы с тики‑такой?

– Знаете, я очень слежу за «Барселоной», и мы даже смотрели кино об этом испанском клубе. Есть такой документальный фильм, который называется «Отдай пас». И он о том, как формировалась идеология «Барселоны». Всем рекомендую его посмотреть.

Повторю, что нельзя копировать, быть плагиатором. Надо брать лучшее, но делать своe. Мы сейчас смотрим фильмы о «Барсе». Но нужно так работать, чтобы фильмы снимали о нас. Пусть там в Барселоне смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться

  • СКА победил «Торпедо» во втором раунде плей-офф КХЛ.
  • Серия завершилась со счетом 4:0 .

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Барселона
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