Роналду прокомментировал осенний уход из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем ноябрьском уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Все в жизни происходит не просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу. Благодаря ним я понимаю, кто рядом со мной. В тяжелые моменты видно, кто за тебя.

У меня был не самый удачный этап в жизни и карьере. Но это часть нашей жизни, времени на сожаления нет.

Когда ты вершине, ты не можешь разглядеть, что находится внизу, я зачастую не мог этого делать. Сейчас я лучше подготовлен, потому что я вижу некоторые вещи.

Теперь я стал лучше», – считает Роналду.