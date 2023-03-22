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    Роналду прокомментировал осенний уход из «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем ноябрьском уходе из «Манчестер Юнайтед».

    «Все в жизни происходит не просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу. Благодаря ним я понимаю, кто рядом со мной. В тяжелые моменты видно, кто за тебя.

    У меня был не самый удачный этап в жизни и карьере. Но это часть нашей жизни, времени на сожаления нет.

    Когда ты вершине, ты не можешь разглядеть, что находится внизу, я зачастую не мог этого делать. Сейчас я лучше подготовлен, потому что я вижу некоторые вещи.

    Теперь я стал лучше», – считает Роналду.

    • В Саудовской Аравии игрок стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
    • 2-й заход Роналду в «МЮ» длился с 2021 по 2022 год.
    • С командой в 2008 году Роналду брал Лигу чемпионов.

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    Источник: Record

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