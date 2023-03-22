Роналду прокомментировал осенний уход из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем ноябрьском уходе из «Манчестер Юнайтед».
«Все в жизни происходит не просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу. Благодаря ним я понимаю, кто рядом со мной. В тяжелые моменты видно, кто за тебя.
У меня был не самый удачный этап в жизни и карьере. Но это часть нашей жизни, времени на сожаления нет.
Когда ты вершине, ты не можешь разглядеть, что находится внизу, я зачастую не мог этого делать. Сейчас я лучше подготовлен, потому что я вижу некоторые вещи.
Теперь я стал лучше», – считает Роналду.
- В Саудовской Аравии игрок стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
- 2-й заход Роналду в «МЮ» длился с 2021 по 2022 год.
- С командой в 2008 году Роналду брал Лигу чемпионов.
Источник: Record