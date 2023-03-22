Передвигается на костылях: самая сексуальная футболистка мира получила тяжелую травму

У нападающей «Грассхоппера» Аны Марии Маркович настали непростые дни.

В начале марта 23-летняя хорватка, которую многие медиа называют самой красивой и сексуальной футболисткой мира, получила тяжелую травму колена.

Маркович перенесла операцию и теперь передвигается исключительно на костылях.

Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

Фото: соцсети Аны Марии Маркович