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    Передвигается на костылях: самая сексуальная футболистка мира получила тяжелую травму

    У нападающей «Грассхоппера» Аны Марии Маркович настали непростые дни.

    В начале марта 23-летняя хорватка, которую многие медиа называют самой красивой и сексуальной футболисткой мира, получила тяжелую травму колена.

    Маркович перенесла операцию и теперь передвигается исключительно на костылях.

    Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

    Фото: соцсети Аны Марии Маркович

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +168

      dauzhhhhh 26 минут назад

      Для чего эта статья ? Типа---девушки, не играйте в футбол.Сломаете свои ножки, потеряете свою сексуальность.

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      Рейтинг: +8945

      vladik12 > dauzhhhhh 13 минут назад

      Опять бухой там?

      1
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      Рейтинг: +168

      dauzhhhhh > vladik12 9 минут назад

      Ну как бухой...Пивка выпил...Это разве бухой )))
      А девушку жалко..Красавица..и на костылях

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      Рейтинг: +8945

      vladik12 > dauzhhhhh 6 минут назад

      Ничего страшного. Несколько недель - будет как новая. Пуще прежнего заиграет мадам.

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