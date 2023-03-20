В «Реале» назвали причину поражения от «Барселоны»

В «Реале» считают, что судейские решение повлияли на результат матча с «Барселоной».

«Парень, посмотрев в экран [VAR], решил исход Ла Лиги», – сказал источник The Athletic в мадридском клубе.

«Реал» проиграл «Барсе» – 1:2.

На 81-й минуте при счете 1:1 судья отменил гол Марко Асенсио.

Причина – положение вне игры. Для его определения потребовалась система VAR.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал это решение сомнительным.

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