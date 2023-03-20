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    В «Реале» назвали причину поражения от «Барселоны»

    В «Реале» считают, что судейские решение повлияли на результат матча с «Барселоной».

    «Парень, посмотрев в экран [VAR], решил исход Ла Лиги», – сказал источник The Athletic в мадридском клубе.

    • «Реал» проиграл «Барсе» – 1:2.
    • На 81-й минуте при счете 1:1 судья отменил гол Марко Асенсио.
    • Причина – положение вне игры. Для его определения потребовалась система VAR.
    • Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал это решение сомнительным.

    «Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?

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    Источник: The Athletic

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    20.03.2023 22:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      j45u45u45 51 минуту назад

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      Рейтинг: +1132

      Soccerdealer63 1 час назад

      Решение судьи... В ЭТОЙ КОНКРЕТНО ИГРЕ...сомнительно? И... оно..."решило исход Ла Лиги"? В том, очевидно, смысле, что без ЭТОГО РЕШЕНИЯ Ла Лигу выигрывал бы Реал...??)))
      Мне такая .."позиция" представляется... черезчур...РОМАНТИЧНОЙ)))
      У фаворита (Барсы) Реал-то выиграл в первой встрече 3-1... И вполне можно сказать, что между двумя безусловными лидерами имеет место НЕСОМНЕННЫЙ ПАРИТЕТ)))
      А, вот, что НА САМОМ вызывает...СОМНЕНИЯ:
      7-й тур Реал- Осасуна 1:1
      12-й тур Реал - Жирона 1:1
      13-й тур Райо Вальекано - Реал...3:2
      20-й тур Мальорка - Реал 1:0
      Недобор 10 (!) очков в играх с НЕ ВХОДЯЩИМИ В ГРУППУ ЛИДЕРОВ...
      А было ещё пара проирышей тем, кто в шнстёрке!)))
      КАКОМУ ТАМ ТАНЦОРУ VAR ПОМЕШАЛ?)))

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      Рейтинг: +3986

      Ziklop 1 час назад

      это про вне игры? есть видеоматериалы наверное не нарисовали офсайд.

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