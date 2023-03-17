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    Шейх Джассим увеличит стоимость предложения о покупке «Манчестер Юнайтед»

    Катарский шейх Джассим аль Тани по-прежнему намерен купить «Манчестер Юнайтед». Он готов потратить на сделку 6,85 миллиарда долларов.

    Переговоры с семьей Глейзеров, нынешними владельцами клуба, уже проведены. Шейх хочет заиметь полный пакет акций, а также покроет все долги.

    • Джассим с детства болеет за «МЮ» и не планирует на клубе зарабатывать. Он хочет вернуть «Юнайтед» былую славу.
    • Шейх готов реконструировать «Олд Траффорд» и базу в Кэррингтоне.
    • Глейзеры хотят продать клуб в ближайшие месяцы.

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    Источник: Sky Sports

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    17.03.2023 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 19 минут назад

      Делайте ваши ставки,господа..Делайте ваши ставки..

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