Шейх Джассим увеличит стоимость предложения о покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим аль Тани по-прежнему намерен купить «Манчестер Юнайтед». Он готов потратить на сделку 6,85 миллиарда долларов.
Переговоры с семьей Глейзеров, нынешними владельцами клуба, уже проведены. Шейх хочет заиметь полный пакет акций, а также покроет все долги.
- Джассим с детства болеет за «МЮ» и не планирует на клубе зарабатывать. Он хочет вернуть «Юнайтед» былую славу.
- Шейх готов реконструировать «Олд Траффорд» и базу в Кэррингтоне.
- Глейзеры хотят продать клуб в ближайшие месяцы.
Источник: Sky Sports