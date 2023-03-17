Шейх Джассим увеличит стоимость предложения о покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим аль Тани по-прежнему намерен купить «Манчестер Юнайтед». Он готов потратить на сделку 6,85 миллиарда долларов.

Переговоры с семьей Глейзеров, нынешними владельцами клуба, уже проведены. Шейх хочет заиметь полный пакет акций, а также покроет все долги.