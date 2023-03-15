«Интер» пожалуется на «Порту» в УЕФА

Эти чмошники уже чудили перед матчем с Краснодаром...начали выделываться из за прав на трансляцию
У болельщиков «Интера» возникли проблемы со входом на ответный гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (0:0).
- Сотни фанатов «Интера» не попали на матч из-за того, что купили билеты через онлайн‑кассу «Порту», а не в зоне у стадиона, отведенной для итальянских болельщиков.
«Это было неожиданно, и, конечно же, «Интер» подаст жалобу на «Порту» в УЕФА, чтобы мы могли понять, что произошло.
Утром перед матчем у нас было совещание по вопросам безопасности с местными властями, которые заверили нас, что все болельщики смогут войти, даже если они превысят вместимость гостевого сектора, но этого не произошло», – сказал директор «Интера» Беппе Маротта.
- Ничьей хватило «Интеру» для прохода в 1/4 финала.
- Оба миланских клуба там будут впервые с 2006 года.