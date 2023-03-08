«Брюгге» уволил Паркера после вылета от «Бенфики». Тренер пробыл в клубе два месяца

Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер уволен из клуба после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».

«Брюгге» проиграл португальцам в 1/8 финала с общим счетом 1:7.

Британец проработал в Бельгии 2 месяца.

«Брюгге» идет в чемпионате 4-м.

Команда – действующий чемпион страны.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!