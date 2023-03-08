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    Какой вы футболист?

    «Брюгге» уволил Паркера после вылета от «Бенфики». Тренер пробыл в клубе два месяца

    Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер уволен из клуба после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».

    «Брюгге» проиграл португальцам в 1/8 финала с общим счетом 1:7.

    • Британец проработал в Бельгии 2 месяца.
    • «Брюгге» идет в чемпионате 4-м.
    • Команда – действующий чемпион страны.

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    Источник: официальный сайт «Брюгге»

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    08.03.2023 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 20:53

      Что он мог сделать. Слишком уж большое преимущество было в этих матчах у Бенфики. Как знать, может быть в этом розыгрыше ЛЧ Бенфика еще удивит любителей футбола и специалистов своей игрой.

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