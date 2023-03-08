«Брюгге» уволил Паркера после вылета от «Бенфики». Тренер пробыл в клубе два месяца

Что он мог сделать. Слишком уж большое преимущество было в этих матчах у Бенфики. Как знать, может быть в этом розыгрыше ЛЧ Бенфика еще удивит любителей футбола и специалистов своей игрой.
Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер уволен из клуба после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».
«Брюгге» проиграл португальцам в 1/8 финала с общим счетом 1:7.
- Британец проработал в Бельгии 2 месяца.
- «Брюгге» идет в чемпионате 4-м.
- Команда – действующий чемпион страны.
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