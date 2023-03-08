«Не понимаю, что происходит»: Даса – о посещаемости РПЛ

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о снижении посещаемости РПЛ на фоне введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Что касается посещаемости, то я не понимаю, что происходит. Да, я слышал что-то о Fan ID, но не вдавался в подробности. Я предпочитаю концентрироваться на позитиве. Я хочу поздравить тех, кто был на стадионе в матче с «Крыльями», кто пришeл нас поддержать. Конечно, нелегко, когда такая посещаемость, потому что при полном стадионе ощущаешь всe иначе.

Если честно, лично я всe равно больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей. Я настраиваюсь, чтобы сделать счастливыми тех, кто находится на стадионе», – сказал израильтянин.

С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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