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    Какой вы футболист?

    «Не понимаю, что происходит»: Даса – о посещаемости РПЛ

    Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о снижении посещаемости РПЛ на фоне введения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Что касается посещаемости, то я не понимаю, что происходит. Да, я слышал что-то о Fan ID, но не вдавался в подробности. Я предпочитаю концентрироваться на позитиве. Я хочу поздравить тех, кто был на стадионе в матче с «Крыльями», кто пришeл нас поддержать. Конечно, нелегко, когда такая посещаемость, потому что при полном стадионе ощущаешь всe иначе.

    Если честно, лично я всe равно больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей. Я настраиваюсь, чтобы сделать счастливыми тех, кто находится на стадионе», – сказал израильтянин.

    • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 10:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 8 марта, 13:34

      Зачем спрашивать человека, котоый заведомо не понимает о чем идет речь? зачем печатать его ответ, что он не понимает? Тем более, что и так ясно, что фан-уйди убрал большинство зрителей - где-то половину, как в Питере, где-то две трети, где-то три четверти. Но так и было задумано. И никакие выводы тут не требуются, ни сейчас ни через год. Надо просто принять это, как данность. Семак сказал это еще в декабре.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 11:09

      Дайте фан айди отпаботать 1 год. Потом делайте выводы. Надоели потуги кучки людей.
      Кто-то же праплачивает эти интервью. Как будто других вопоросов нет. Одно и то же везде.
      Хватит народу мозги конопатить.

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      Рейтинг: +67528

      portero > Питерский князь 8 марта, 12:16

      И что изменится? Год уже прошёл хенералы бизнес делают у них всё хорошо!!!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Питерский князь 8 марта, 12:52

      Эксперимент власти с фанайди в регионах провалился и они от радости ввели его на ВСЕХ стадионах!

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > Питерский князь 8 марта, 12:53

      давай ты ровно год будешь спать головой вниз, а потом прекратишь, но не раньше, нужно же время для "выводов".

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