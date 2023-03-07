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    Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского за Олимпиаду-2022

    Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не приехала на церемонию награждения орденом Александра Невского.

    «Этери Тутберидзе не смогла приехать на награждение госнаградами (ей должны были вручить орден Александра Невского), которое состоялось в Москве», – написал в телеграме журналист Василий Конов.

    «Я приболела», – объяснила Тутберидзе позднее пропуск церемонии.

    • Ранее президент РФ Владимир Путин издал указ о награждении Тутберидзе орденом Александра Невского.
    • Тутберидзе отметили за успешную подготовку фигуристов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    07.03.2023 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 7 марта, 22:21

      О́рден Алекса́ндра Не́вского — советская награда времён Великой Отечественной *****. Учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.
      Как же можно так обесценивать боевой орден? Наших ребят, отдающих жизни в бою, одаривают в массе своей медальками, а тренеру по фигурному катанию.. Слов нет, одни маты.

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