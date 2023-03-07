Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского за Олимпиаду-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не приехала на церемонию награждения орденом Александра Невского.

«Этери Тутберидзе не смогла приехать на награждение госнаградами (ей должны были вручить орден Александра Невского), которое состоялось в Москве», – написал в телеграме журналист Василий Конов.

«Я приболела», – объяснила Тутберидзе позднее пропуск церемонии.

Ранее президент РФ Владимир Путин издал указ о награждении Тутберидзе орденом Александра Невского.

Тутберидзе отметили за успешную подготовку фигуристов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

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