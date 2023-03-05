«Ливерпуль» подпишет 3-5 новичков летом

Стали известны планы «Ливерпуля» на летнюю трансферную кампанию.
Вероятно, команду покинут Наби Кейта и Алекс Окслэд-Чемберлен. У них истекают контракты. Также о летнем уходе объявил Роберто Фирмино.
«Ливерпуль» не станет выкупать Артура – он вернется в «Ювентус».
Их заменят три-пять новичков.
- «Ливерпуль» идет в таблице АПЛ 6-м.
- Команда продолжает выступление в Лиге чемпионов.
- Сейчас у команды 3-й по стоимости состав в АПЛ (931 миллион евро).
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Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо