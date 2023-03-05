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    «Ливерпуль» подпишет 3-5 новичков летом

    Стали известны планы «Ливерпуля» на летнюю трансферную кампанию.

    Вероятно, команду покинут Наби Кейта и Алекс Окслэд-Чемберлен. У них истекают контракты. Также о летнем уходе объявил Роберто Фирмино.

    «Ливерпуль» не станет выкупать Артура – он вернется в «Ювентус».

    Их заменят три-пять новичков.

    • «Ливерпуль» идет в таблице АПЛ 6-м.
    • Команда продолжает выступление в Лиге чемпионов.
    • Сейчас у команды 3-й по стоимости состав в АПЛ (931 миллион евро).

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    Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо

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    05.03.2023 15:00
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