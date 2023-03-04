Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место

«Бавария» в 23-м туре Бундеслиги переиграла на выезде «Штутгарт» – чемпиона Германии 2007 года. Голом отметился Эрик Чупо-Мотинг, с которым баварцы накануне продлили контракт.

Команда Юлиана Нагельсмана вышла на первое место. «Штутгарт» лишь засчет дополнительных показателей не идет на последней строчке.

Германия. Бундеслига. 23-й тур

Штутгарт – Бавария – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – де Лигт, 39; 0:2 – Чупо-Мотинг, 62; 1:2 – Переа, 88.

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