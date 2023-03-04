Россиянин Гассиев нокаутом победил боксера из США и получил титул WBA

В Армении состоялся боксерский поединок за вакантный титул WBA Intercontinental в тяжелом весе. Победу одержал российский спортсмен Мурат Гассиев, победивший американца Майка Балогуна.

Бой закончился во втором раунде техническим нокаутом Балогуна.

Перед боем Гассиева заставили заклеить российский флаг на форме.

На счету 28-летнего Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и одно поражение.

39-летний Балогун потерпел 1-е поражение в карьере при 20 победах (16 нокаутом).

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