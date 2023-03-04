Россиянин Гассиев нокаутом победил боксера из США и получил титул WBA

В Армении состоялся боксерский поединок за вакантный титул WBA Intercontinental в тяжелом весе. Победу одержал российский спортсмен Мурат Гассиев, победивший американца Майка Балогуна.
Бой закончился во втором раунде техническим нокаутом Балогуна.
- Перед боем Гассиева заставили заклеить российский флаг на форме.
- На счету 28-летнего Гассиева 30 побед (23 нокаутом) и одно поражение.
- 39-летний Балогун потерпел 1-е поражение в карьере при 20 победах (16 нокаутом).
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Источник: «Бомбардир»