Гвардиола: «В силу своих зарплат игроки «Манчестер Сити» должны бежать при любом счете, даже при 5:0»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола убежден, что его команда должна проводить на максимуме все 90 минут матчей.

«У моих игроков будут проблемы, если они не будут отдаваться по максимуму. Они будут в беде. Фанаты ездят за нами по пять-шесть часов на машине, платят за билет. В силу наших зарплат мы должны бежать при любом счете, даже при 5:0 в нашу пользу.

Можно играть хорошо или плохо. Но стремление и старание никогда при мне не должно ставиться под сомнение», – сказал испанец.

Гвардиола в «Сити» с 2016 года.

С ним команда 4 раза брала АПЛ.

Сейчас манчестерцы идут в АПЛ 2-ми.

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