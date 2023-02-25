В Камеруне во время благотворительного забега произошли 2 взрыва. 19 человек пострадали

В Камеруне 19 человек пострадали во время благотворительного забега. Причина – два взрыва во время дистанции.

Забег не стали останавливать, несмотря на взрывы. Ответственность за них взяла на сепаратистская группировка, выступающая на стороне непризнанного государства Амбазония.

Последний раз крупные взрывы во время забегов случались в 2013 году на Бостонском марафоне. Тогда случились 2 взрыва, погибли 3 человека, пострадали более 280.

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