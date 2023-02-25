В Камеруне во время благотворительного забега произошли 2 взрыва. 19 человек пострадали

В Камеруне 19 человек пострадали во время благотворительного забега. Причина – два взрыва во время дистанции.
Забег не стали останавливать, несмотря на взрывы. Ответственность за них взяла на сепаратистская группировка, выступающая на стороне непризнанного государства Амбазония.
- Последний раз крупные взрывы во время забегов случались в 2013 году на Бостонском марафоне. Тогда случились 2 взрыва, погибли 3 человека, пострадали более 280.
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Источник: Reuters