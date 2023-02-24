Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
На награду претендуют четыре футболиста: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Флориан Вирц («Байер»), Йосип Юранович («Унион») и Анатолий Трубин («Шахтер»).
- Ди Мария сделал хет-трик в матче с «Нантом» (3:0).
- Вирц отличился в игре «Монако» (3:2).
- Юранович забил победный мяч «Аяксу» (3:1).
- Трубин сделал 7 сейвов в матче с «Ренном» (1:2, 5:4 – по пенальти).
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Источник: сайт УЕФА