Стало известно, сколько Рэтклифф предложил за «Манчестер Юнайтед»

Ну хоть бы поллярда накинул,чтоб ставку перебить.. Как-то не серьёзно.
Один из богатейших людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф определился с размером предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».
Он готов заплатить за 100 процентов акций клуба 4,5 миллиарда евро.
Таким образом, британский миллиардер повторил предложение катарского шейха Джасима бен Хамада Аль Тани.
- «МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.
- Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов.
- Он много лет болеет за «Манчестер Юнайтед».
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