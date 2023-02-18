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  • Стало известно, сколько Рэтклифф предложил за «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, сколько Рэтклифф предложил за «Манчестер Юнайтед»

18 февраля 2023, 15:35
2

Один из богатейших людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф определился с размером предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».

Он готов заплатить за 100 процентов акций клуба 4,5 миллиарда евро.

Таким образом, британский миллиардер повторил предложение катарского шейха Джасима бен Хамада Аль Тани.

  • «МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.
  • Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов.
  • Он много лет болеет за «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Foot Mercato
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
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Sedoi_Goblin
1676724273
Ну хоть бы поллярда накинул,чтоб ставку перебить.. Как-то не серьёзно.
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