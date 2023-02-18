Стало известно, сколько Рэтклифф предложил за «Манчестер Юнайтед»

Один из богатейших людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф определился с размером предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».

Он готов заплатить за 100 процентов акций клуба 4,5 миллиарда евро.

Таким образом, британский миллиардер повторил предложение катарского шейха Джасима бен Хамада Аль Тани.

«МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов.

Он много лет болеет за «Манчестер Юнайтед».

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