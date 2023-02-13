Мендес назвал свою цель в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о стремлении выиграть РПЛ.

– Тату с Эйфелевой башней появилось у вас до отпуска в Париже?

– Да, потому что всегда мечтал посетить столицу Франции. В декабре, наконец, удалось.

Теперь на повестке дня другая цель: стать чемпионом с ЦСКА.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Команда набрала 29 очков в 17 турах.

Москвичи не становились чемпионами с 2016 года.

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