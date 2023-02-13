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    Мендес назвал свою цель в ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о стремлении выиграть РПЛ.

    – Тату с Эйфелевой башней появилось у вас до отпуска в Париже?

    – Да, потому что всегда мечтал посетить столицу Франции. В декабре, наконец, удалось.

    Теперь на повестке дня другая цель: стать чемпионом с ЦСКА.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 17 турах.
    • Москвичи не становились чемпионами с 2016 года.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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