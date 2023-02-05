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    «Волшебный момент»: Кейн – после рекордного гола за «Тоттенхэм»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился эмоциями после матча с «Манчестер Сити» (1:0).

    • Кейн забил в этой встрече единственный гол, который сделал его лучшим бомбардиров в истории «Тоттенхэма».
    • Этот мяч стал для 29-летнего нападающего 200-м в АПЛ.

    «Волшебный момент. Совершить подобное на глазах наших болельщиков – особенное чувство. А сделать это в топ-матче против одной из лучших команд мира – нечто особенное.

    Даже и не думал, что забью 200 голов в АПЛ, когда начинал играть», – сказал Кейн.

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    Источник: Sky Sports

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    05.02.2023 23:37
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