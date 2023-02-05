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    Семин: «Миранчуку в «Торино» проще прогрессировать, чем в «Аталанте»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал понять, что полузащитнику Алексею Миранчуку лучше остаться в «Торино».

    «Безусловно, в «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время. Необходимые качества для роста у Леши есть, поэтому самое главное — чаще играть. В «Торино» Миранчук является одним из ключевых игроков — это большой показатель.

    Что касается будущего Леши, то это только ему решать, что и как делать дальше», – сказал Семин.

    • Миранчук принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
    • 27-летний игрок стоит 10 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у Миранчука 14 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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