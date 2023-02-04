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  • Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала

Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала

4 февраля 2023, 09:28
3

«Енисей» не получит неустойку от «Оцелула» за отмену товарищеского матча.

  • Румынский клуб отказался играть за час до стартового свистка.
  • Ему запретила Федерация футбола страны, пригрозив снятием очков в чемпионате.
  • «Енисей» собирался требовать 10 тысяч евро за отмену матча.

«Контракт между двумя клубами не подписан, поэтому заявления официальных лиц команды «Енисей» совершенно беспочвенны, а требования о возможных компенсациях не имеют юридической основы», – говорится в заявлении «Оцелула».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Первая лига Товарищеские матчи Енисей Оцелул
Комментарии (3)
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MaxRnD
1675496230
Убогие уродцы
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eugen-han
1675503196
Это уже не первый прецедент, и по этому нашим клубам надо более тщательно выбирать спарринг-соперников на товарняки, особенно из восточной Европы.
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eugen-han
1675503835
И ведь кто-то всерьёз ждёт возвращения наших клубов а Европу, наивные или глупые? Точка возврата осталась там, когда поляки отказались играть в стыковом матче отбора, а потом и шведы заранее тогда заявили о аналогичном отказе, если ,,бзденакам западловским" присудят технарь, т.е. правила меняют по ходу, забывая про регламент и закон. До этого зенит нагло засудили с испанцами, которые ну просто ничего не могли противопоставить игре питерцев, а потом Спартак взяли и сняли с турнира весной, когда решение было сформировано окончательно.
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