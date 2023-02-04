Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала

«Енисей» не получит неустойку от «Оцелула» за отмену товарищеского матча.

Румынский клуб отказался играть за час до стартового свистка.

Ему запретила Федерация футбола страны, пригрозив снятием очков в чемпионате.

«Енисей» собирался требовать 10 тысяч евро за отмену матча.

«Контракт между двумя клубами не подписан, поэтому заявления официальных лиц команды «Енисей» совершенно беспочвенны, а требования о возможных компенсациях не имеют юридической основы», – говорится в заявлении «Оцелула».

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