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    Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала

    «Енисей» не получит неустойку от «Оцелула» за отмену товарищеского матча.

    • Румынский клуб отказался играть за час до стартового свистка.
    • Ему запретила Федерация футбола страны, пригрозив снятием очков в чемпионате.
    • «Енисей» собирался требовать 10 тысяч евро за отмену матча.

    «Контракт между двумя клубами не подписан, поэтому заявления официальных лиц команды «Енисей» совершенно беспочвенны, а требования о возможных компенсациях не имеют юридической основы», – говорится в заявлении «Оцелула».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53614

      MaxRnD 1 час назад

      Убогие уродцы

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      Рейтинг: +858

      Спартач80 1 час назад

      АлёшкаЗ-вперёд,объяснять нам,какие они классные,а мы-агрессоры.

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