Вратарь «Ньюкасла» получит золото Кубка лиги только в случае поражения своей команды в финале

В финале Кубка английской лиги встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка не сможет сыграть в финале, поскольку заигран в турнире за другую команду – как раз за «Манчестер Юнайтед», где был в аренде в первой части сезона.

Таким образом, Дубравка получит золото Кубка лиги только в случае поражения «Ньюкасла». Кроме того, чтобы получить медаль, вратарю понадобится согласие «Манчестер Юнайтед».

Дубравка провел за «МЮ» 2 матча в сезоне Кубка лиги.

Финал состоится 26 февраля на «Уэмбли».

Обе команды идут в топ-4 АПЛ.

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