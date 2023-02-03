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  • Вратарь «Ньюкасла» получит золото Кубка лиги только в случае поражения своей команды в финале

Вратарь «Ньюкасла» получит золото Кубка лиги только в случае поражения своей команды в финале

3 февраля 2023, 23:58
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В финале Кубка английской лиги встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка не сможет сыграть в финале, поскольку заигран в турнире за другую команду – как раз за «Манчестер Юнайтед», где был в аренде в первой части сезона.

Таким образом, Дубравка получит золото Кубка лиги только в случае поражения «Ньюкасла». Кроме того, чтобы получить медаль, вратарю понадобится согласие «Манчестер Юнайтед».

  • Дубравка провел за «МЮ» 2 матча в сезоне Кубка лиги.
  • Финал состоится 26 февраля на «Уэмбли».
  • Обе команды идут в топ-4 АПЛ.

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Источник: Daily Mail
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Ньюкасл Манчестер Юнайтед Дубравка Мартин
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