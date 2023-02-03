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    Вратарь «Ньюкасла» получит золото Кубка лиги только в случае поражения своей команды в финале

    В финале Кубка английской лиги встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

    Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка не сможет сыграть в финале, поскольку заигран в турнире за другую команду – как раз за «Манчестер Юнайтед», где был в аренде в первой части сезона.

    Таким образом, Дубравка получит золото Кубка лиги только в случае поражения «Ньюкасла». Кроме того, чтобы получить медаль, вратарю понадобится согласие «Манчестер Юнайтед».

    • Дубравка провел за «МЮ» 2 матча в сезоне Кубка лиги.
    • Финал состоится 26 февраля на «Уэмбли».
    • Обе команды идут в топ-4 АПЛ.

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    Источник: Daily Mail

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    03.02.2023 23:58
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