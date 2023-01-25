«Никогда их не видел». Каррера – о новичках «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что раньше не слышал о новичках московского клуба.

«Спартак» подписал защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Никогда не видел этих ребят в деле, не знаю, как они играют. Но если они в «Спартаке», значит, у них есть качество. Посмотрим, как они проявят себя», – сказал Каррера.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

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