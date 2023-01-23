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    «Сделаем все возможное, чтобы не проиграть 0:10». Президент клуба из 6-го дивизиона – о матче с «ПСЖ» в Кубке Франции

    Президент «Пейс де Кассель» Жан-Жак Вескен поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Франции с «ПСЖ».

    «Играть против них — настоящее удовольствие. Но мы сделаем все возможное, чтобы не проиграть со счетом 8:0 или 10:0.

    Было бы неплохо, если бы была хотя бы одна из трех звезд. И мы хотели бы, чтобы Мбаппе был там. Это большая тройка игроков. Для нас они герои. Особенно Мбаппе, потому что он француз», – сказал Вескен.

    • «Пейс де Кассель» выступает в 6-м дивизионе Франции.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Матч начнется в 22:45 мск.

    «ПСЖ» сыграет в Кубке с любительским клубом из 6-го дивизиона Франции. Будет разгром?

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    Источник: UOL

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