«Сделаем все возможное, чтобы не проиграть 0:10». Президент клуба из 6-го дивизиона – о матче с «ПСЖ» в Кубке Франции

Президент «Пейс де Кассель» Жан-Жак Вескен поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Франции с «ПСЖ».

«Играть против них — настоящее удовольствие. Но мы сделаем все возможное, чтобы не проиграть со счетом 8:0 или 10:0.

Было бы неплохо, если бы была хотя бы одна из трех звезд. И мы хотели бы, чтобы Мбаппе был там. Это большая тройка игроков. Для нас они герои. Особенно Мбаппе, потому что он француз», – сказал Вескен.

«Пейс де Кассель» выступает в 6-м дивизионе Франции.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Матч начнется в 22:45 мск.

«ПСЖ» сыграет в Кубке с любительским клубом из 6-го дивизиона Франции. Будет разгром?