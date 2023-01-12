Кубок Италии. «Милан» вылетел из турнира, проиграв в большинстве «Торино»

«Милан» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии проиграл «Торино».

Основное время встречи закончилось вничью – 0:0. В овертайме за туринскую команду забил Мишель Адопо.

Россиянин Алексей Миранчук вышел в старте «Торино», он отыграл 90 минут, после чего был заменен.

«Торино» с 70-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил Коффи Джиджи.

Италия. Кубок. 1/8 финала

Милан – Торино – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – Адопо, 114.

Удаления: нет – Джиджи, 70.

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