Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Интере» произошел конфликт за две недели до финала ЛЧ

25 мая 2023, 20:05
5

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поссорился с форвардом Эдином Джеко.

37-летний футболист остался недоволен ранней заменой в финале Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1).

Босниец пнул бутылку возле скамейки запасных, на что отреагировал Индзаги. Между ними произошла словесная перепалка.

  • 10 июня «Интер» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
  • Также миланцам осталось встретиться с «Торино» и «Аталантой» в Серии А.
  • Джеко в этом сезоне забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.

Еще по теме:
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 6
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
Источник: Football Italia
Италия. Кубок Италия. Серия А Интер Джеко Эдин Индзаги Симоне
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1685037000
На месте пенсионера вообще молчать надо
Ответить
Garrincha58
1685037242
два момента запорол и чем то недоволен
Ответить
Dr.Metal
1685046847
Даже без этого конфликта Интеру ничего не светит в финале. Минимум троечку банок пропустят. Сити просто неудержим с Холандом
Ответить
Oldtrafford83
1685076495
В примаверу отправить этого боснийского черта!!!
Ответить
Главные новости
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
12
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
7
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
4
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Все новости
Все новости
Кубок Италии. «Интер» выиграл турнир, победив в финале «Лацио»
13 мая
Где смотреть матч «Лацио» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 13 мая 2026
12 мая
Определились финалисты Кубка Италии
23 апреля
Кубок Италии. «Интер» стал первым финалистом, совершив камбэк с «Комо»
21 апреля
1
Результаты первых полуфиналов Кубка Италии
5 марта
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
12 февраля
Кубок Италии. «Наполи» вылетел в 1/4 финала от команды Фабрегаса
11 февраля
1
Кубок Испании. «Атлетико» уничтожил «Бетис» и последним пробился в 1/2 финала
6 февраля
Кубок Италии. «Аталанта» разнесла «Ювентус» и вышла в полуфинал
6 февраля
Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала
5 февраля
Кубок Италии. «Интер» стал первым полуфиналистом, победив «Торино»
5 февраля
Определились четвертьфинальные пары Кубка Италии
28 января
Кубок Италии. «Рома» вылетела, пропустив на 90-й минуте
14 января
1
Кубок Италии. «Милан» вылетел в 1/8 финала (0:1), проиграв впервые с августа
2025.12.05 01:06
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
2025.09.23 23:59
«Динамо» заработало на победе «Болоньи» в Кубке Италии
2025.05.19 21:25
Кубок Италии. «Болонья» с экс-игроком «Динамо» впервые за 51 год взяла трофей, победив в финале «Милан» (1:0)
2025.05.15 00:02
2
Игрок «Болоньи» узнал, что стал победителем Кубка Италии, за 3 недели до финала
2025.05.03 12:06
Кубок Италии. «Милан» стал первым финалистом, разгромив в дерби «Интер» (3:0)
2025.04.24 00:00
3
Где смотреть матч «Интер» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 23 апреля 2025
2025.04.22 11:29
Кубок Италии. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинале
2025.04.02 23:55
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
2025.02.27 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
2025.02.27 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
2025.02.27 08:23
1
Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
2025.02.27 01:08
Кубок Италии. «Интер» прошел в 1/2 финала, обыграв «Лацио» (2:0)
2025.02.26 00:56
Кубок Италии. «Милан» победил «Рому» (3:1) и вышел в полуфинал, Феликс забил в дебютном матче
2025.02.06 00:59
Кубок Италии. «Аталанта» вылетела, проиграв «Болонье» (0:1)
2025.02.05 00:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+