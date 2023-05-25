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    В «Интере» произошел конфликт за две недели до финала ЛЧ

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поссорился с форвардом Эдином Джеко.

    37-летний футболист остался недоволен ранней заменой в финале Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1).

    Босниец пнул бутылку возле скамейки запасных, на что отреагировал Индзаги. Между ними произошла словесная перепалка.

    • 10 июня «Интер» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
    • Также миланцам осталось встретиться с «Торино» и «Аталантой» в Серии А.
    • Джеко в этом сезоне забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17569

      Garrincha58 1 час назад

      два момента запорол и чем то недоволен

      0
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      Рейтинг: +14524

      Skull_Boy 1 час назад

      На месте пенсионера вообще молчать надо

      0
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