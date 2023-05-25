В «Интере» произошел конфликт за две недели до финала ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поссорился с форвардом Эдином Джеко.
37-летний футболист остался недоволен ранней заменой в финале Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1).
Босниец пнул бутылку возле скамейки запасных, на что отреагировал Индзаги. Между ними произошла словесная перепалка.
- 10 июня «Интер» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
- Также миланцам осталось встретиться с «Торино» и «Аталантой» в Серии А.
- Джеко в этом сезоне забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
Источник: Football Italia