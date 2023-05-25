В «Интере» произошел конфликт за две недели до финала ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поссорился с форвардом Эдином Джеко.

37-летний футболист остался недоволен ранней заменой в финале Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1).

Босниец пнул бутылку возле скамейки запасных, на что отреагировал Индзаги. Между ними произошла словесная перепалка.