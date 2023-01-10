«Сочи» установил антирекорд КХЛ по числу поражений подряд. Ранее он принадлежал «Спартаку»

Хоккейный клуб «Сочи» уступил «Витязю» (2:3) в матче КХЛ.

Клуб из Сочи потерпел 20-е поражение подряд в чемпионате, установив антирекорд лиги по этому показателю.

id=171

Ранее антирекорд единолично принадлежал московскому «Спартаку». Команда в сезоне-2013/14 потерпела 19 поражений подряд.

«Сочи» не побеждает с 15 ноября 2022 года.

Сочинцы идут на последнем месте в Западной конференции.

В 48 матчах команда потерпела 43 поражения.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно