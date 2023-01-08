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    Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе Эр-Рияда

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду занят поиском постоянного жилья в Эр-Рияде. На это время португалец поселился в элитной гостинице из 99 этажей.

    Роналду снял 17 комнат, где помимо него будут располагаться его семья, друзья, охранники.

    Месячное проживание в этой гостинице под названием Kingdom Tower обойдется Роналду в 280 тысяч евро.

    • «Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
    • Дебют Роналду ожидается 22 января.
    • «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      Molsheim 7 минут назад

      Комната для кота Роналду тоже отдельная будет?) Или он его дома оставил?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5577

      TOMSON 1 час назад

      Примерно 20 лямов или хата в Москве. Мой разум отказывается это воспринимать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1095

      сутулая собака и лисы > TOMSON 1 час назад

      для работяг с регионов сама квартира в москве вне понимания.

      1
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      Рейтинг: +5577

      TOMSON > сутулая собака и лисы 53 минуты назад

      Не только для работяг из регионов. В самой Москве это для большинства недосягаемо. А это даже не элитное жилье, а хорошая обыкновенная однушка.

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