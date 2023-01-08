Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе Эр-Рияда

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду занят поиском постоянного жилья в Эр-Рияде. На это время португалец поселился в элитной гостинице из 99 этажей.

Роналду снял 17 комнат, где помимо него будут располагаться его семья, друзья, охранники.

Месячное проживание в этой гостинице под названием Kingdom Tower обойдется Роналду в 280 тысяч евро.

«Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Дебют Роналду ожидается 22 января.

«Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

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