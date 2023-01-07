Стало известно, когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» через две недели. Об этом пишет телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на France Press.

Дебют игрока намечен на 22 января. В этот день «Аль-Наср» примет «Аль-Иттифак».

Таким образом, ближайший тур Роналду пропустит. Дело в том, что у «Аль-Насра» перебор легионеров, поэтому португалец пока играть не может.

Чтобы заявить Роналду, «Аль-Наср» вынужден был расторгнуть контракт с форвардом Венсаном Абубакаром. Он может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Роналду в ноябре расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и в декабре присоединился к «Аль-Насру».

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