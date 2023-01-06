Каррера отреагировал на смерть экс-игрока «Ювентуса» Виалли

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал смерть бывшего нападающего «Ювентуса» и «Челси» Джанлуки Виалли.

«Очень печальная новость! Я всегда буду помнить его таким, каким он был на поле и в жизни. Он был просто отличным человеком! Для него всегда будет место в моем сердце», — сказал Каррера.

В декабре Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии.

Виалли несколько лет боролся с раком поджелудочной железы. Он проходил длительный курс химиотерапии.

Игрок брал Лигу чемпионов с «Ювентусом».

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