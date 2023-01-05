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    Назван главный инициатор акции протеста сборной Германии на ЧМ-2022

    Полузащитник «Баварии» Леон Горецка был главным инициатором акции протеста сборной Германии во время чемпионата мира.

    Немцы перед матчем с Японией (1:2) закрыли рты рукой из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

    На использовании этого жеста активнее всех настаивал Горецка, которого теперь критикуют как в сборной, так и в «Баварии».

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24945

      bset 34 минуты назад

      Ахахаха. Вылетели, потому что Горецка рот предложил закрыть. Нашли, кого обвинить. Может в себе причины искать?

      0
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      Рейтинг: +200

      russkiisergei 1 час назад

      бараны!!! сначала пошли за одним 3,14дарасом. а теперь критикуют его

      1
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      Рейтинг: +942

      matvei_72 1 час назад

      не то место рукой прикрыли...лгбт всё таки...

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