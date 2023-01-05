Назван главный инициатор акции протеста сборной Германии на ЧМ-2022

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка был главным инициатором акции протеста сборной Германии во время чемпионата мира.
Немцы перед матчем с Японией (1:2) закрыли рты рукой из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
На использовании этого жеста активнее всех настаивал Горецка, которого теперь критикуют как в сборной, так и в «Баварии».
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: Bayern & Germany