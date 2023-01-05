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  • Назван главный инициатор акции протеста сборной Германии на ЧМ-2022

Назван главный инициатор акции протеста сборной Германии на ЧМ-2022

5 января 2023, 14:33
6

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка был главным инициатором акции протеста сборной Германии во время чемпионата мира.

Немцы перед матчем с Японией (1:2) закрыли рты рукой из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

На использовании этого жеста активнее всех настаивал Горецка, которого теперь критикуют как в сборной, так и в «Баварии».

  • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
  • Немцев опередили Япония и Испания.
  • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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Источник: Bayern & Germany
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Бавария Германия Горецка Леон
Комментарии (6)
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matvei_72
1672918546
не то место рукой прикрыли...лгбт всё таки...
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russkiisergei
1672918676
бараны!!! сначала пошли за одним 3,14дарасом. а теперь критикуют его
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SmilingDevil
1672935228
Да бред это. Какая там разница уже лям человек высказалось, что немцы вылетели типо думая больше о политики, а не об игре. Может так их и карма наказала, но по факту просто очень сильно не повезло. И Япошков должны были громить еще до перерыва и Испанцев 2:1 точно должны были выигрывать, ну и Коста-Рику ваще 10 : 0, так сложилась фортуна
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DOCTOR PENALTY
1672945674
На такой глупости погорел Горецка...
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PAREVG.
1672963473
лгбт, трансгендеры, педофилия, преклонение перед мартыхаями, - что дальше? Сожжение кирх и продажа душ? Горите в аду со своим толеразмом. Человечество может существовать только при нормальных семьях, у пи.до.ров Слава БОГУ, дети не родятся...
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