Назван главный инициатор акции протеста сборной Германии на ЧМ-2022

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка был главным инициатором акции протеста сборной Германии во время чемпионата мира.

Немцы перед матчем с Японией (1:2) закрыли рты рукой из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

На использовании этого жеста активнее всех настаивал Горецка, которого теперь критикуют как в сборной, так и в «Баварии».

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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