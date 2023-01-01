Фердинанд: «Роналду заслужил право уехать в неконкурентную лигу. Отстаньте от Криштиану»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд оценил трансфер португальца Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Многие игроки завершали карьеру в Америке. Например, Дэвид Бекхэм. А о Саудовской Аравии говорят как о позоре.

Отстаньте от Роналду. Он хочет познать новую культуру, дать отдых семье. Ни один игрок не заслужил права уехать в неконкурентную лигу больше, чем Роналду», – сказал Фердинанд.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

После вылета с ЧМ-2022 форвард несколько дней тренировался на базе «Реала».

В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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