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    Стала известна зарплата Роналду в «Аль-Насре»

    Стали известны подробности перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Ранее сообщалось, что 37-летний португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.

    Роналду будет зарабатывать в новой команде 75 миллионов долларов в год.

    «Аль-Наср» официально объявит о подписании Криштиану после матча в субботу против «Аль-Халиджа».

    • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
    • Форвард находился в статусе свободного агента после разрыва контракта с «МЮ».

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    Источник: CBS Sports

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