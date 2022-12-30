Стала известна зарплата Роналду в «Аль-Насре»

Стали известны подробности перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Ранее сообщалось, что 37-летний португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.

Роналду будет зарабатывать в новой команде 75 миллионов долларов в год.

«Аль-Наср» официально объявит о подписании Криштиану после матча в субботу против «Аль-Халиджа».

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Форвард находился в статусе свободного агента после разрыва контракта с «МЮ».

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