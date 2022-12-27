Филимонов сделал выбор между Месси и Марадоной

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов сравнил двух аргентинцев – Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Я смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодежь видела только Лионеля. Поэтому объективно сравнивать не может.

Учитывая, что я смотрел на игру обоих, могу сказать, что Марадона был лучше, ярче. Месси все‑таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, я ни в коем случае не умаляю его достоинств.

Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную, — сказал Филимонов.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.

Месси в решающем матче оформил дубль.

Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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