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    Филимонов сделал выбор между Месси и Марадоной

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов сравнил двух аргентинцев – Лионеля Месси и Диего Марадону.

    «Я смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодежь видела только Лионеля. Поэтому объективно сравнивать не может.

    Учитывая, что я смотрел на игру обоих, могу сказать, что Марадона был лучше, ярче. Месси все‑таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, я ни в коем случае не умаляю его достоинств.

    Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную, — сказал Филимонов.

    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
    • Месси в решающем матче оформил дубль.
    • Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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