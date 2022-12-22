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    Лапорта оценил вероятность возвращения Месси в «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

    «Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Но сейчас он игрок «ПСЖ» с действующим контрактом, он только что стал чемпионом мира. Мы очень рады за него. Я не хочу ничего обещать, чтобы не было проблем.

    Для нас Месси – лучший игрок всех времен. Он был в «Барселоне», стал здесь тем игроком, которого все знают. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Лапорта.

    • Сообщалось, что Месси договорился с «ПСЖ» о продлении контракта.
    • 35-летний Месси в «ПСЖ» с прошлого года.
    • С командой он выиграл Лигу 1.
    • На прошлой неделе Месси впервые стал чемпионом мира.

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    Источник: Goal

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