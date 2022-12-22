Ди Мария предугадал сценарий финала ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария знал, что забьет гол в финале чемпионата мира-2022, а его команда победит Францию и выиграет турнир.

Об этом свидетельствует переписка футболиста с его женой Хорхелиной Кардосо. Она выложила в соцсетях скриншот сообщений из WhatsApp.

«Я собираюсь стать чемпионом мира, дорогая. Это предначертано.

А я забью гол, как на «Маракане» [в финале Кубка Америки против Бразилии] и на «Уэмбли» [в матче Финалиссимы против Италии].

Ничего не говори. Просто насладись завтрашним днем, ведь мы станем чемпионами мира. Каждый из 26 игроков заслужил это, как и наши семьи.

Знаешь, как это приятно, любимая? Завтра мы станем чемпионами мира. Это предначертано, я это чувствую. Люблю тебя», – написал Ди Мария.

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