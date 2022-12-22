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    Ди Мария предугадал сценарий финала ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария знал, что забьет гол в финале чемпионата мира-2022, а его команда победит Францию и выиграет турнир.

    Об этом свидетельствует переписка футболиста с его женой Хорхелиной Кардосо. Она выложила в соцсетях скриншот сообщений из WhatsApp.

    «Я собираюсь стать чемпионом мира, дорогая. Это предначертано.

    А я забью гол, как на «Маракане» [в финале Кубка Америки против Бразилии] и на «Уэмбли» [в матче Финалиссимы против Италии].

    Ничего не говори. Просто насладись завтрашним днем, ведь мы станем чемпионами мира. Каждый из 26 игроков заслужил это, как и наши семьи.

    Знаешь, как это приятно, любимая? Завтра мы станем чемпионами мира. Это предначертано, я это чувствую. Люблю тебя», – написал Ди Мария.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +789

      Dimonadze 2 часа назад

      Ну да, ну да, "знал, что забьёт". Прям знал. Таких переписок думаю много можно насобирать. Думаю и у французов у кого-нибудь было, но они не выиграли, потому скриншот нам не покажут.

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