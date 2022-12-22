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    Титов оценил финал ЧМ-2022

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2022.

    • Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
    • Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

    «Этот финал действительно самый великий в истории. Опять же, из финала 1966 года видел только отрывки, где хет-трик сделал Херст. Был прекрасный финал в 1986 году.

    Дальше мы помним матчи с малым количеством голов и трагедию Роберто Баджо в 1994 году. Наверное, из того, что я видел на своем веку, однозначно это лучший финал, и переплюнуть его будет очень, очень сложно.

    Учитывая, что это не хоккей, где чемпионат мира каждый год, а раз в четыре года, то, я думаю, что нескоро может быть сыгран такой ярчайший и эмоциональный финал.

    Я думаю, что многие потом не спали еще долго, я-то вообще на эмоциях сидел еще анализировал, пересматривал повторы», – рассказал Титов.

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    Источник: «РБК Спорт»

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