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    Каррера назвал лучшего игрока ЧМ-2022

    ЭКс-тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего футболиста ЧМ-2022.

    «Однозначно лучший игрок – это Лео Месси. Это великий игрок. В Катаре он продемонстрировал это еще раз», – сказал Каррера.

    • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти, Месси сделал дубль.
    • Форвард «ПСЖ» впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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