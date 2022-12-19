Сын Марадоны обратился к Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022

Диего Марадона-младший, сын бывшего футболиста «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадоны, обратился к нападающему Лионелю Месси.

«18 декабря 2022 года. Аргентина – чемпион мира.

Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну!

Я всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять», – написал Марадона в соцсети.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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