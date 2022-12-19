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    Сборная Франции первой в истории сделала 7 замен в матче ЧМ

    Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финале ЧМ-2022.

    В этом матче французы сделали семь замен. Это первый случай в истории турнира.

    Команда Дидье Дешама использовала пять стандартных замен, а также замену, разрешенную в случае перехода встречи в дополнительное время.

    Седьмой стала замена, сделанная согласно «протоколу сотрясений», то есть если футболист получает травму головы. Таким способом заменили Адриана Рабьо.

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    Источник: «Бомбардир»

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