Сборная Франции первой в истории сделала 7 замен в матче ЧМ

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финале ЧМ-2022.
В этом матче французы сделали семь замен. Это первый случай в истории турнира.
Команда Дидье Дешама использовала пять стандартных замен, а также замену, разрешенную в случае перехода встречи в дополнительное время.
Седьмой стала замена, сделанная согласно «протоколу сотрясений», то есть если футболист получает травму головы. Таким способом заменили Адриана Рабьо.
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Источник: «Бомбардир»